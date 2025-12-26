台指期多頭氣勢強 終場收28,673點、上漲206點

台指期26日開高，終場收在28,673點，上漲206點，漲幅0.72%，法人表示，台灣經濟基本面穩健無虞，台股技術面短線多頭格局，短期盤堅震盪，多頭氣勢強。

另外，台積電（2330）期收1,525元，上漲20元，電子期上漲0.92%，中型100期貨上漲0.77%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少601口至1,255口，其中外資淨空單減少957口至24,484口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,646口至1,973口。

美國股市周三收盤走高，道瓊工業指數和標普500指數雙雙創歷史新高，道瓊工業指數上漲288.75點，漲幅0.6%，報48,731.16點；標普500指數上漲22.26點，漲幅0.32%，報6,932.05點；那斯達克指數上漲51.46點，漲幅0.22%，報23,613.31點。