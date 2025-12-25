期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁，數據優於市場預期，卻未能有效扭轉美元弱勢格局，反映出投資人關注焦點已從短期經濟數據，轉向聯準會未來貨幣政策方向。

另一方面，日圓的強勢表現也進一步拖累美元指數，由於日本當局近期釋出強烈的匯市干預訊號，市場解讀為官方不樂見日圓過度貶值，進而激勵日圓兌美元走強，在主要貨幣中，日圓權重不低，其反彈對美元指數形成明顯下壓力。

整體而言，美元指數短線仍受到降息預期與主要貨幣反彈的雙重影響，除非美國通膨重新升溫、迫使聯準會改變政策立場，否則美元在中短期內恐難擺脫偏弱整理的格局，後續可持續關注聯準會官員談話以及日本政府是否實際進場干預。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）