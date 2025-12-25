期貨商論壇／匯率期 避險利器

經濟日報／ 記者周克威整理

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁，數據優於市場預期，卻未能有效扭轉美元弱勢格局，反映出投資人關注焦點已從短期經濟數據，轉向聯準會未來貨幣政策方向。

⭐2025總回顧

另一方面，日圓的強勢表現也進一步拖累美元指數，由於日本當局近期釋出強烈的匯市干預訊號，市場解讀為官方不樂見日圓過度貶值，進而激勵日圓兌美元走強，在主要貨幣中，日圓權重不低，其反彈對美元指數形成明顯下壓力。

整體而言，美元指數短線仍受到降息預期與主要貨幣反彈的雙重影響，除非美國通膨重新升溫、迫使聯準會改變政策立場，否則美元在中短期內恐難擺脫偏弱整理的格局，後續可持續關注聯準會官員談話以及日本政府是否實際進場干預。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（元富期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

日圓匯率 美元指數 期貨交易

延伸閱讀

境外基金規模衝5兆元

金價狂飆近4,500美元天價！三大首席經濟學家：超乎預期、不預設高點

美國第3季經濟成長率4.3% 高於市場預期

華爾街日報訪漢麥克 聯準會短期內無降息必要

相關新聞

台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點...

期貨商論壇／台指期 蓄勢上攻

台股在12月中旬時，受通膨疑慮與國際地緣政治不確定性等干擾，盤勢一度直直落，然而，隨美國公布消費者物價指數（CPI）等數...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁...

台光電、金像電 權證認購熱

台股近日隨美股氛圍轉佳，重新收復28,000點整數關卡，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）...

力積電、晶豪科 權證四檔靚

隨著全球半導體景氣回溫，記憶體產業在今年第4季展現強勁復甦動能。晶圓代工廠力積電（6770）、利基型記憶體IC設計廠晶豪...

勤誠、欣興 權證押逾三個月

台股近日回測季線後強勁反彈，蓄勢挑戰前波高點，盤面題材股各自表態，勤誠（8210）、欣興（3037）等兩檔中小型電子股維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。