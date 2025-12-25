期貨商論壇／台指期 蓄勢上攻

台股在12月中旬時，受通膨疑慮與國際地緣政治不確定性等干擾，盤勢一度直直落，然而，隨美國公布消費者物價指數（CPI）等數據，有效緩解通膨焦慮，並為聯準會貨幣政策提供更大彈性空間，也扭轉台股頹勢，開啟市場期待已久的「耶誕、年終行情」，多頭展現出再次挑戰歷史新高的強烈企圖心。

類股輪動方面，記憶體大廠美光交出優異財報與展望，這劑強心針促使資金迅速回流電子權值股，再度點燃台股的上漲引擎。

從技術面觀察，台股目前短、中、長期均線呈現標準的多頭排列，雖然近期交易量隨節慶氛圍略有縮小，但這反映出籌碼已逐漸由亂轉齊，市場並無明顯的拋售壓力，反而呈現出「驚驚漲」的格局，這種帶領指數處在高檔震盪卻不回頭的態勢，正顯示出市場對未來發展抱持著極為美好的憧憬。

台股目前上升軌道極為紮實，全市場對未來看法充滿希望，隨著技術面動能持續向上噴發，這波耶誕、年終行情將不僅僅是短暫反彈，更是為下一波刷新歷史高點的長期攻勢拉開序幕，可透過台指期搶攻創高獲利空間。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）