台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點；台指期上漲57點、至28,472點，正價差仍逾百點，達100.02點。期貨商分析，雖短線量能略顯不足，但仍有機會震盪攻高。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少601口至1,255口，其中外資淨空單減少957口至24,484口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,646口至1,973口。

其中，24日時，外資現貨賣超38億元、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為二千餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量呈現相當，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守看待，整體籌碼面保守。技術面上，目前台股波動率呈現低檔整理，短線一旦放量突破12月11日前波高點位置，將加速走揚。

元富期貨認為，受美股上漲激勵，台指期24日開盤跳空開高，呈開高震盪格局，但受市場獲利了結加上權值股收斂漲幅影響，回落至28,500點之下，終場以黑K留下影線作收；目前指數在下檔均線支撐下，位於高檔震盪整理，而外資邁入長假階段，上攻量能不足，短線上預期維持震盪走高格局。

永豐期貨指出，24日時，選擇權未平倉量部分，12月第四周周三結算的大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在28,300點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在28,300點。外資台指期買權淨金額0.55億元、賣權淨金額-0.07億元。整體選擇權籌碼面中性。

整體來說，24日量縮休息，在技術面上，有助修復過熱指標，只要整理期間未跌破關鍵支撐區，整體多頭架構仍可延續，加上國際股市近期波動趨緩、風險情緒未惡化，使得本次回檔偏向健康整理而非趨勢反轉，操作上，等待量能回流將是判斷下一段方向的關鍵。