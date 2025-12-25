全民權證／台星科 兩檔亮眼

經濟日報／ 記者黃彥宏整理
台星科相關權證
台星科相關權證

半導體封測廠台星科（3265）近期股價表現亮眼。受惠AI伺服器及高效能運算（HPC）需求強勁，11月營收達4.07億元、年增6.94％，前11月營收更創下歷史同期新高。法人預期，台星科在3、5奈米高階封測訂單穩健下，全年營收挑戰雙位數成長機率極高。

⭐2025總回顧

展望後市，台星科積極布局共同封裝光學（CPO）技術，目前已送樣美系網通大廠並進行測試，預計2026年下半年放量，加上2奈米先進封裝已進入客戶驗證階段，公司拍板明年資本支出達56.48億元，展現對未來成長的強烈信心。

權證發行商建議，台星科股價隨矽光子題材震盪走強，看好後市的投資人可選擇價內外15％內、到期日90天以上的認購權證以小資金參與股價爆發行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台星科 營收 權證

延伸閱讀

台星科開盤跳空直衝漲停 矽光子、CPO題材續熱帶動買盤鎖單

就市論勢／光通訊、矽光子 聚焦

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

台灣光罩斥資4.35億元擴充14吋光罩產能 強攻先進封裝市場需求

相關新聞

台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點...

期貨商論壇／台指期 蓄勢上攻

台股在12月中旬時，受通膨疑慮與國際地緣政治不確定性等干擾，盤勢一度直直落，然而，隨美國公布消費者物價指數（CPI）等數...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁...

台光電、金像電 權證認購熱

台股近日隨美股氛圍轉佳，重新收復28,000點整數關卡，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）...

力積電、晶豪科 權證四檔靚

隨著全球半導體景氣回溫，記憶體產業在今年第4季展現強勁復甦動能。晶圓代工廠力積電（6770）、利基型記憶體IC設計廠晶豪...

勤誠、欣興 權證押逾三個月

台股近日回測季線後強勁反彈，蓄勢挑戰前波高點，盤面題材股各自表態，勤誠（8210）、欣興（3037）等兩檔中小型電子股維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。