全民權證／台星科 兩檔亮眼

半導體封測廠台星科（3265）近期股價表現亮眼。受惠AI伺服器及高效能運算（HPC）需求強勁，11月營收達4.07億元、年增6.94％，前11月營收更創下歷史同期新高。法人預期，台星科在3、5奈米高階封測訂單穩健下，全年營收挑戰雙位數成長機率極高。

展望後市，台星科積極布局共同封裝光學（CPO）技術，目前已送樣美系網通大廠並進行測試，預計2026年下半年放量，加上2奈米先進封裝已進入客戶驗證階段，公司拍板明年資本支出達56.48億元，展現對未來成長的強烈信心。

權證發行商建議，台星科股價隨矽光子題材震盪走強，看好後市的投資人可選擇價內外15％內、到期日90天以上的認購權證以小資金參與股價爆發行情。（凱基證券提供）

