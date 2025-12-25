全民權證／貿聯 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理
貿聯-KY（3665）受惠人工智慧（AI）伺服器對高階互連與高功率的長期結構性需求，於核心客戶供應地位穩固，且併購新富生光電後，有助未來布局延伸至ALC與相關光傳輸應用，股價重新轉強。

貿聯-KY在AI伺服器資料傳輸與電源傳輸需求提升下，10、11月營收優於預期，除電源產品市占提升外，800G AEC第4季起成為主要出貨產品，帶動資料傳輸平均單價及毛利率上揚，法人上修獲利預估值。

法人指出，貿聯-KY明年高速運算業務將延續強勁成長動能，如PCIe AEC開始出貨，及AEC業務切入新CSP客戶，推升高階互連市場滲透率提升。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

貿聯 權證 伺服器

