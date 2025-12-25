全民權證／智邦 瞄準逾60天

智邦（2345）800G交換器2026年接單持續暢旺，加上新增雲端服務供應商（CSP）客戶及潛在ODM業務貢獻，法人看好獲利可更上一層樓，近日股價在歷史高檔附近震盪換手。

展望2026年，智邦釋出樂觀期待，但對產能、零組件、人力瓶頸等相關挑戰保持謹慎態度，看好800G仍為2026年主流，1.6T則逐漸成熟。在潛在ODM業務部分，智邦預計2026年第1季完成研發、第2季開始投產，接下來進入認證階段，雖然切入L10、L11恐壓抑毛利率，但法人持續正向看待後續與多家美系客戶合作業務擴大、800G放量可帶動營運成長。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日60天以上認購權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。

