勤誠、欣興 權證押逾三個月

台股近日回測季線後強勁反彈，蓄勢挑戰前波高點，盤面題材股各自表態，勤誠（8210）、欣興（3037）等兩檔中小型電子股維持高檔整理，後市仍有輪動機會。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

勤誠2026年第1季營運可望淡季不淡，法人預估僅季減低個位數百分比，主因在於兩個一線雲端服務供應商（CSP）客戶的HGX伺服器需求強勁、機櫃拉貨續強外，亞馬遜（AWS）日前發表Trainium 3晶片，因在AWS compute tray機殼訂單比重達30%，並為switch tray主要供應商，可望挹注部分營收。法人分析，勤誠近期成功切入一家新一線CSP客戶，預期2026年上半年出貨新專案，進度優於預期，下半年亦將出貨給該客戶另一個客製化機櫃專案，看好此一新客戶數個新案有望帶動明年營收上修空間。

勤誠持續取得HGX伺服器機殼新訂單，且ASIC伺服器需求強勁，法人預期 AI伺服器扮演2026年主要獲利動能。

受惠次世代降噪櫃、電源櫃及ORW機櫃需求強勁，加上勤誠將切入機櫃內更多機構件生產，法人預估機櫃營收占比將由2025年9%至10%提升為2026年的14%。

AI相關應用需求暴增，帶動ABF、BT共通材料的T-glass面臨供不應求。法人認為，雖然主要供應商將於2027年大量開出新產能，且主要客戶積極驗證第二、三供應商，但在高階載板持續朝更大body size及更高層數演進下，ABF、BT仍有機會持續上漲，欣興為主要受惠廠商之一。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日100天以上的相關認購權證。