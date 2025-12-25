勤誠、欣興 權證押逾三個月

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
勤誠、欣興相關權證
勤誠、欣興相關權證

台股近日回測季線後強勁反彈，蓄勢挑戰前波高點，盤面題材股各自表態，勤誠（8210）、欣興（3037）等兩檔中小型電子股維持高檔整理，後市仍有輪動機會。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

⭐2025總回顧

勤誠2026年第1季營運可望淡季不淡，法人預估僅季減低個位數百分比，主因在於兩個一線雲端服務供應商（CSP）客戶的HGX伺服器需求強勁、機櫃拉貨續強外，亞馬遜（AWS）日前發表Trainium 3晶片，因在AWS compute tray機殼訂單比重達30%，並為switch tray主要供應商，可望挹注部分營收。法人分析，勤誠近期成功切入一家新一線CSP客戶，預期2026年上半年出貨新專案，進度優於預期，下半年亦將出貨給該客戶另一個客製化機櫃專案，看好此一新客戶數個新案有望帶動明年營收上修空間。

勤誠持續取得HGX伺服器機殼新訂單，且ASIC伺服器需求強勁，法人預期 AI伺服器扮演2026年主要獲利動能。

受惠次世代降噪櫃、電源櫃及ORW機櫃需求強勁，加上勤誠將切入機櫃內更多機構件生產，法人預估機櫃營收占比將由2025年9%至10%提升為2026年的14%。

AI相關應用需求暴增，帶動ABF、BT共通材料的T-glass面臨供不應求。法人認為，雖然主要供應商將於2027年大量開出新產能，且主要客戶積極驗證第二、三供應商，但在高階載板持續朝更大body size及更高層數演進下，ABF、BT仍有機會持續上漲，欣興為主要受惠廠商之一。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日100天以上的相關認購權證。

勤誠 伺服器 營收

延伸閱讀

順達、勤誠 聚焦偏價外

欣興、南電 權證選中長天期

聯電參與欣興現增

聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

相關新聞

台指期 短線震盪攻高

台股在耶誕假期前一個交易日、24日一度上漲接近200點，逼近歷史高點，但隨後指數漲幅收斂，終場上漲61點收28,371點...

期貨商論壇／台指期 蓄勢上攻

台股在12月中旬時，受通膨疑慮與國際地緣政治不確定性等干擾，盤勢一度直直落，然而，隨美國公布消費者物價指數（CPI）等數...

期貨商論壇／匯率期 避險利器

美元指數近期呈現疲軟的走勢，一度下探至10月初來最低水準，顯示市場對美元後市信心仍偏保守。即便美國第3季經濟成長表現強勁...

台光電、金像電 權證認購熱

台股近日隨美股氛圍轉佳，重新收復28,000點整數關卡，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）...

力積電、晶豪科 權證四檔靚

隨著全球半導體景氣回溫，記憶體產業在今年第4季展現強勁復甦動能。晶圓代工廠力積電（6770）、利基型記憶體IC設計廠晶豪...

勤誠、欣興 權證押逾三個月

台股近日回測季線後強勁反彈，蓄勢挑戰前波高點，盤面題材股各自表態，勤誠（8210）、欣興（3037）等兩檔中小型電子股維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。