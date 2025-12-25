力積電、晶豪科 權證四檔靚

隨著全球半導體景氣回溫，記憶體產業在今年第4季展現強勁復甦動能。晶圓代工廠力積電（6770）、利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）近期股價表現亮眼，受惠於量價齊揚與海外技術授權等利多，後市展望趨向樂觀。

力積電近期股價走勢凌厲，主要受惠於DRAM代工需求滿載及報價調漲。根據最新自結數，力積電11月單月虧損已收斂至2.27億元，每股虧損0.06元，市場預期單月損平甚至獲利已近在咫尺。

此外，力積電與印度塔塔集團（Tata）合作打造的12吋晶圓廠計畫正式啟動，這不僅是台灣代工產業界的首樁海外授權案，更將帶來可觀的技轉金收入。市場傳出美光亦有意鎖定其銅鑼新廠產能，加上公司正接洽取得Kioxia的NAND技術授權，法人分析，力積電正從純邏輯代工轉型為更具韌性的多元供應商，產能利用率可望持續攀升。

晶豪科為力積電最大的記憶體代工客戶，同樣感受到市場熱度。法人指出，記憶體行情在短時間內由悲觀轉為缺貨，第4季延續強勢，受惠消費性電子需求回溫，晶豪科21奈米至63奈米製程產品線全線動員，法人預期2026年上半年營運將維持樂觀成長。

由於DRAM缺料第3季開始已經浮現，晶豪科第3季因價格走揚、庫存跌價損失回沖，毛利率自上季約3％跳升至13％，預期第4季毛利率將會比第3季更好。

權證發行商建議，看好力積電、晶豪科後市表現的投資人，可以選入價內外15％內、距到期日100天以上的認購權證，以參與記憶體族群的股價爆發行情，利用權證的高槓桿特性放大波段收益。

