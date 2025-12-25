台光電、金像電 權證認購熱

台股近日隨美股氛圍轉佳，重新收復28,000點整數關卡，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股延續震盪創高走勢，後市仍有可為。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

就產業趨勢來看，法人表示，新世代GPU、ASIC AI伺服器，以及800G、1.6T交換器採用的主板銅箔基板（CCL）規格均已升級為M8至M9等級，通用伺服器及衛星板材亦提升需求，且上游原物料價格居高不下，使CCL產品「漲」聲響起，台光電為受惠廠商之一。法人透露，輝達Vera Rubin Switch tray規格為32L，將採用M9石英布，考量Switch tray下一代隨層數增加30%及CCL材料成本上升至少60%，預期單價有機會翻倍成長，身為M9主要供應商的台光電營運可望水漲船高。

台光電、金像電相關權證

台光電第3季M6以上高階材料占比已提升至約40%，AI應用亦貢獻整體營收約40%，顯示高階應用滲透率持續上升，法人預期M9將應用於輝達VR等多種 PCB、1.6T交換器，成為未來兩年營運成長重要推手。

雖然ASIC主力客戶產品處於轉換過渡期及筆電出貨淡季效應，但拜來自400G、800G訂單需求強勁，及通用伺服器需求穩健上升，金像電稼動率維持滿載，法人預估第4季營收僅季減低個位數百分比。

金像電因應AI ASIC市場需求強勁，及多數CSP客戶ASIC專案合作計畫，加上2026下半年客戶設計新品PCB層數明顯提升，規畫加大台灣、中國大陸及泰國三地產能擴充力度，法人估計明年資本支出60至70億元。

權證發行商指出，投資人可買進價內外15%以內、距到期日三個月以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。