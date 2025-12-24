美國失業數據低於預期 台指期夜盤「聖誕老人行情」有望

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美股迎接聖誕行情示意圖。圖／AI生成
美股迎接聖誕行情示意圖。圖／AI生成

台指期夜盤24日開盤後，雖受美股電子盤走跌拖累，以28,469點、小漲2點開出後，一度翻黑下跌，但隨美國公布最新上周初領失業金人數低於預期激勵，美股電子盤跌幅收斂，那斯達克電子盤率先翻紅中，截至晚間9點50分左右，台指期夜盤指數在28,510點、約上漲43點附近遊走。

⭐2025總回顧

24日美股電子盤的焦點，在於金、銀價格再創新高，儘管市場傳出輝達（NVIDIA）已暫停對英特爾18A製程的測試，導致英特爾股價一度下跌逾5%，但在美國上周初次申請失業金人數為21.4 萬人，低於預期、前值的22.4萬人中，那斯達克電子盤快速由黑翻紅，標普電子盤也回升至平盤，道瓊電子盤也接近平盤中，激勵台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點50分時，在1,510元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲近0.2%，中型100期貨指數上漲近0.3%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲61點，收28,371點，其中，外資現貨賣超38億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少957口至24,484口；投信賣超44.7億元，自營商買超97.9億元，三大法人合計買超15.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股價漲量增，但成交量能尚未回到月均量之上，加上近期連續上漲指數已經逼近前高，留意進入高檔震盪。觀察24日盤面結構，台積電、台達電（2308）與航運股等權值股領漲指數，櫃買指數也擴量創波段新高，盤面多點開花。

台指期 台積電 聖誕節

延伸閱讀

40分鐘扭轉逆局？陳立武如何改變川普態度 「讓英特爾再次偉大」

傳輝達暫停測試…英特爾18A製程現疑慮 盤前股價重挫

英特爾18A「客戶只有自己」美國爸爸會救？網嘲諷：左手賣右手

台積電前研發大將林本堅：羅唯仁讓英特爾陷危機

相關新聞

美國失業數據低於預期 台指期夜盤「聖誕老人行情」有望

台指期夜盤24日開盤後，雖受美股電子盤走跌拖累，以28,469點、小漲2點開出後，一度翻黑下跌，但隨美國公布最新上周初領...

光寶科、台達電 認購夯

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2...

士電、華城 四檔有看頭

輝達（NVIDIA）聚焦解決資料中心電力短缺問題，激勵包括士電（1503）、華城（1519）等重電族群表現亮眼，發行券商...

AES擁題材 選逾三個月

近來隨電力與儲能議題受到市場高度關注，台系相關供應鏈也水漲船高。

全民權證／昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於20...

全民權證／台積 挑價內外10%

台積電（2330）昨（23）日上揚25元、收1,490元，距歷史新高僅差35元。由於台積電明年元月中旬即將舉行法說，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。