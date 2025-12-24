美國失業數據低於預期 台指期夜盤「聖誕老人行情」有望

台指期夜盤24日開盤後，雖受美股電子盤走跌拖累，以28,469點、小漲2點開出後，一度翻黑下跌，但隨美國公布最新上周初領失業金人數低於預期激勵，美股電子盤跌幅收斂，那斯達克電子盤率先翻紅中，截至晚間9點50分左右，台指期夜盤指數在28,510點、約上漲43點附近遊走。

24日美股電子盤的焦點，在於金、銀價格再創新高，儘管市場傳出輝達（NVIDIA）已暫停對英特爾18A製程的測試，導致英特爾股價一度下跌逾5%，但在美國上周初次申請失業金人數為21.4 萬人，低於預期、前值的22.4萬人中，那斯達克電子盤快速由黑翻紅，標普電子盤也回升至平盤，道瓊電子盤也接近平盤中，激勵台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點50分時，在1,510元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲近0.2%，中型100期貨指數上漲近0.3%。

台股24日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲61點，收28,371點，其中，外資現貨賣超38億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少957口至24,484口；投信賣超44.7億元，自營商買超97.9億元，三大法人合計買超15.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股價漲量增，但成交量能尚未回到月均量之上，加上近期連續上漲指數已經逼近前高，留意進入高檔震盪。觀察24日盤面結構，台積電、台達電（2308）與航運股等權值股領漲指數，櫃買指數也擴量創波段新高，盤面多點開花。