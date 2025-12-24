主動式ETF太夯 證交所六大修法開放權證連結標的

臺灣證券交易所24日公告多項認購（售）權證相關規章修正案，正式將「主動式交易所交易基金（主動式ETF）」納入權證連結標的範圍，並自2026年開始實施，以配合主管機關「發行人發行認購（售）權證處理準則」的修訂，提供投資人更豐富衍生性金融商品選擇，進一步完善我國權證市場的多元性。

本次法規修正重點涵蓋上市審查、買賣辦法、公開銷售說明書及風險預告書等六大要項，核心內容如下：一、擴大權證標的範圍：明定申請上市的認購（售）權證，其標的若為國內受益憑證，除現行的指數股票型基金（被動式ETF）外，新增「主動式交易所交易基金（主動式ETF）」為符合規定之連結標的。

二、完善履約價格調整機制：發行人於上市公告、發行計畫及公開銷售說明書中，必須載明當標的為主動式ETF時，如遇該基金配發股息或其他相關事項，應如何調整權證之履約價格或相關約定，以保障投資人權益。

三、明定發行額度限制與揭露資訊：額度限制部分，以主動式ETF為標的之權證，其發行單位所表彰之標的總數，加計海內外已發行之同標的權證數量，合計不得超過該基金已發行之受益權單位總數；標的簡介部分，公開銷售說明書應明確標示該主動式ETF所表彰之成分股票公司名稱或債券名稱。

四、交易升降幅度規範：國內標的部分，以國內主動式ETF為標的之權證，其每日升降幅度計算方式比照國內個股及被動式ETF。國外標的部分，若以國外成分證券之主動式ETF為標的，其權證交易採無升降幅度限制，發行人必須於銷售文件中以顯著文字提醒投資人注意相關風險。

五、展延型權證調整：針對可展延下限型認購權證（牛證）及上限型認售權證（熊證），如標的為主動式ETF且於展延期間配發股息，發行人應隨之調整其權證履約價格及下（上）限價格。

六、強化風險預告與提醒：風險預告書樣本已同步修訂，特別納入主動式ETF相關內容，並再次提醒投資人，權證具備高槓桿特性，可能面臨極大收益或短期全額損失，買賣前應審慎評估財務能力。