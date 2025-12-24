台股走揚逾百點往新高挺進 台積電開漲5元

台股24日開盤指數上漲73.14點，開盤指數為28,383.61點，早盤漲逾百點，多頭持續往歷史高點挺進。台積電（2330）開盤價1,495元，上漲5元。

群益投顧表示，美國AI科技股再度走強，帶旺台灣相關類股股價表現；內資控盤下，中小型股當道，可留意股價基期偏低、營收獲利展望佳個股。資金主要在科技類股間輪動，可擇優偏多靈活操作。

操作題材可留意：

1.CES消費性電子展即將登場─2026年CES消費性電子展將於2026年1月6日正式登場，市場聚焦AI技術實務應用現況，預期本屆CES展將涵蓋AI PC、AI機器人、智慧家電、自駕車及企業解決方案；展覽主講將由AMD執行⻑蘇姿丰開場，AI重量級企業輝達、超微、高通與英特爾等都將在展期發表新品與AI結合的消費性電子產品將成為市場關注焦點。

2.蘋果正積極建立蘋果AI生態系─市場傳聞蘋果將於2026年推出AI眼鏡、AI版AirPods等兩款新AI穿戴裝置，並跟上iPhone、Mac系列等導入Apple Intelligence服務之腳步，積極建立全產品線完整的蘋果AI生態系；較受矚目者為AirPods預期將首度搭載紅外線鏡頭，具有空間辨識與視覺互動等AI應用。

周二（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為48,442.41點，上漲79.73點、漲幅0.16%；S&P500指數上漲0.46%；那斯達克指數上漲0.57%；費半指數上漲0.55%。台積電ADR漲1.25%，收在296.95美元，較台北交易溢價25.6%。

美國商務部經濟分析局（BEA）最新公布的美國第3季GDP高達4.3%，遠優於市場預期的3.3%，亦大幅高於前一季3.8%，美國經濟成⻑數據表現亮眼。輝達（NVIDIA）大漲 3% ，為標普帶來最大提振，博通（Broadcom）上漲 2.3%；亞馬遜和 Alphabet 漲幅也都超過 1%。

三大法人周二集中市場合計買超17.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超81.7億元，投信買超17.9億元，自營商（自行買賣）買超33.7億元，自營商（避險）買超47.6億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少295口至1,856口，其中，外資淨空單減少411口至25,441口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,268口至3,27口。

選擇權未平倉量部分，12月W4大量區買權OI落在28,500點，賣權最大OI落在28,000點 ; 月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.34下降至1.31。VIX指數下降1.18至17.32。外資台指期買權淨金額0.24億元 ; 賣權淨金額-0.16億元。整體選擇權籌碼面中性。