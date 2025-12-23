金銀銅創新高！美股電子盤回跌 台指期夜盤硬挺

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
截至晚間9點左右，台指期夜盤指數在28,465點、約上漲50點附近遊走。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
截至晚間9點左右，台指期夜盤指數在28,465點、約上漲50點附近遊走。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台指期夜盤23日開盤後，在美股電子盤走跌拖累中，以28,411點、下跌4點開出後，一度殺低至28,386點、下跌29點，但隨美股電子盤又由黑翻紅帶動下，一路上衝至28,483點、上漲68點，但在國際金、銀、銅價格同步創新高、美元指數跌破98關卡下，再次翻盤下跌，而截至晚間9點左右，台指期夜盤指數在28,465點、約上漲50點附近遊走。

23日美股電子盤的焦點，在於美、非和亞洲的銅礦礦山相繼傳出停產消息，加上美國總統川普可能對銅加徵關稅，導致各地製造商加價搶貨中，LME期銅首次漲破12,000美元大關，金、銀價格也同步再創新高中，美元指數跌破98關卡、美國10年公債殖利率也走弱、虛擬貨幣同步下跌，僅油價反彈下，也拖累道瓊、那斯達克、標普電子盤走勢欲振乏力，也阻礙台指期夜盤在上半場的漲勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點時，在1,505元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.2%，中型100期貨指數小漲0.06%。台股23日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲160點，收28,310點，其中，外資現貨賣超82億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少411口至25,441口；投信買超19.5億元，自營商買超81.3億元，三大法人合計買超18.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，23日台股已連續3日上漲，技術面陸續收復月線、5日以及10日線，目前各均線呈上揚狀態，技術面有利漲勢延續，23日盤中高點28,350點距離歷史高點28,568點相差不到1%，只要大盤守住23日所留下的多方缺口下緣支撐28,168點，短線漲勢有望突破28,568點，改寫歷史新高。

