期貨商論壇／黃金期 趨勢樂觀

黃金期貨強勢表態22日單日上漲2.57%，突破前波高點，昨（23）日盤中進一步站上每盎司4,500美元關卡。今年來金價累計漲幅已達71%，為1979年來最強勁年度。

這波漲勢主要反映市場對貨幣政策預期的轉變，受美國公布的11月就業數據放緩，及CPI通膨數據低於預期影響，投資人對聯準會2026年的利率路徑看法出現修正，從原先預期降息一次，轉為押注將有兩次降息空間。

此一寬鬆預期的上升，壓抑實質利率走勢，進而強化黃金作為非孳息資產的持有誘因。

金價與油價的同步走揚，顯示市場正受惠於寬鬆政策預期、地緣避險情緒與實質買盤支撐的三重順風。總體經濟數據疲軟促使市場定價2026年降息兩次，疊加地緣衝突帶來的風險溢價，帶來多頭動能。

此外，全球央行的長期購金趨勢未變，配合黃金ETF資金持續流入，在籌碼面與供需結構提供堅實支撐。在宏觀環境與資金面共振下，趨勢預料將維持樂觀看待。

（永豐期貨提供）

