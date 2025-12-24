全民權證／全新 兩檔活跳跳
全新（2455）受惠美射頻元件大廠逐步退出安卓手機業務，加上人工智慧（AI）題材具想像空間，加上目前股價位階不高，近期吸引外資回補。
⭐2025總回顧
法人分析，Skyworks及Qorvo合併後，未來將退出安卓手機業務，近年整體市場份額由美系大廠轉往中國大陸、台灣等廠商，全新等台廠於中國地區營收占比持續提升。
在AI方面，全新2026年主要成長動能來自光電子業務，由於資料中心客戶出貨強勁，800G短距及中長距PD、矽光子LD發射端等產品有機會翻倍成長。
權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言