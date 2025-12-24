快訊

全民權證／昇陽半 選逾90天

昇陽半導體（8028）受惠再生晶圓產能利用率滿載，其為少數近年來積極配合台積電擴產的廠商，法人指出，昇陽半導體提早於2025年中即達到80萬片月產能，年底月產能達85萬片，2026年進一步上修到每月120萬片。

法人指出，伴隨著台積電大幅海外擴廠以及2奈米進度，昇陽半導體近期積極擴充產能，毛利率也伴隨著自動化及規模經濟而逐步改善，法人認為，昇陽半導體為少數受惠於2奈米製程的個股，未來營運表現穩定。昇陽半導體日前宣布啟動台中中港廠Fab 3B興建計畫，預計2028年投產。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的認購權證靈活操作。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

全民權證／昇陽半 選逾90天

