光寶科、台達電 認購夯

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
光寶科董事長宋明峰。聯合報系資料照

美股反彈帶動台股喜迎耶誕行情，指數收復28,000點。隨資料中心電力瓶頸議題再度獲得熱議，光寶科（2301）、台達電（2308）等電源大廠中長期股價將有發揮機會，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

輝達（NVIDIA）上周在加州聖克拉拉總部舉辦私人電力高峰會，邀集專注解決資料中心電力短缺問題的新創公司。法人認為，這凸顯人工智慧（AI）產業投資重點已由「算力、散熱、網路傳輸」，擴大到最關鍵的「電力」領域。

法人指出，這波AI電力革命為台灣供應鏈帶來前所未見的龐大商機，從機櫃內部的電源管理到外部的電力基礎建設，相關台灣供應鏈積極卡位，其中，光寶科、台達電等電源大廠受惠量多，訂單能見度高。

為了解決AI吃電太多問題，輝達在2025年開放運算計畫全球峰會上宣布，未來數據中心將進入800伏高壓直流（HVDC）時代，計畫於2027年下半年推出的Kyber架構中，整合500顆GPU至單一機架，並與產業合作推動800V HVDC供電設計架構。

法人分析，傳統電力自電網的33,000伏特一路降壓到晶片所需的0.65伏特，中間必須經過多次交流、直流轉換，導致大量能源耗損，所幸HVDC架構可大幅簡化轉換路徑，整體能效提升4%以上，最高可達92%，讓散熱效率更佳，對於功耗暴增的AI機櫃至關重要。

光寶科積極布局HVDC領域，並於美國擴產，法人預估，AI電源業務可貢獻15%營業利潤率，高於公司整體平均水準。

台達電同時掌握電源與散熱技術，整合優勢明顯，已研發出固態變壓器（SST），可將中壓交流電轉換為800V直流電，能源轉換效率達98.5%，預計最快2026年下半年開始出貨。

權證發行商建議，看好電力儲能概念股可買進價內外15%內、距到期日90天以上的光寶科、台達電等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

