臺灣期貨交易所公告 調高聯亞期貨所有月份保證金

臺灣期貨交易所於12月24日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的2倍，本次調高係聯亞（3081）經櫃檯買賣中心公布為處置有價證券（本次為近30個營業日內第2次公布，處置期間為114年12月23日至115年1月9日），期交所依規定調高聯亞期貨契約所有月份保證金適用比例，自12月24日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於115年1月9日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。