期交所提高聯亞期貨保證金

臺灣期貨交易所於2025年12月24日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高是聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於2025年12月22日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第二次公布，處置期間為2025年12月23日至2026年1月9日)，期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自2025年12月24日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2026年1月9日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。