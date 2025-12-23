快訊

神童未必贏到最後？ 新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

花蓮近海15:46發生規模4.8地震 11縣市有感

女學生衝上台熱舞 王ADEN臭臉挨轟！台北跨年演出被砍真的掰了

期交所提高聯亞期貨保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於2025年12月24日調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的兩倍，這次調高是聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於2025年12月22日公布為處置有價證券(這次為近30個營業日內第二次公布，處置期間為2025年12月23日至2026年1月9日)，期交所依規定調高聯亞期貨契約(OTF)所有月份保證金適用比例，自2025年12月24日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2026年1月9日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

⭐2025總回顧

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 聯亞 市場

延伸閱讀

期交所教戰匯率避險

期交所赴阿布達比及杜拜引資 持續推進亞洲資產管理中心目標

期交所徵才 報名起跑

期交所徵才報名正式起跑 共招募七類別18名專業人才

相關新聞

台指期收28,413點、上漲72點 法人：技術面轉強

台指期23日開高，終場收在28,413點，上漲72點，漲幅0.25%，法人表示，美股在連日修正後出現止穩訊號，短線整理結...

台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（22）日指數同步走高，現貨指數大漲453點、收28,149點；台指期則漲444點至28,341點，正價差達1...

期貨商論壇／原油期 避險利器

國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與...

期貨商論壇／超豐期 後市看俏

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期...

台光電、金像電 四檔靚

台股昨（22）日受美股反彈激勵，指數收復所有均線，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股強勢...

旺宏、威剛 押寶長天期

記憶體報價題材持續發燒，在經過一段時間的休息後，整體族群再次重回盤面焦點，旺宏（2337）、威剛（3260）等昨（22）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。