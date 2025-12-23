台指期收28,413點、上漲72點 法人：技術面轉強

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期23日開高，終場收在28,413點，上漲72點，漲幅0.25%，法人表示，美股在連日修正後出現止穩訊號，短線整理結束的態勢明確，風險資產情緒回溫直接帶動台指期重新站穩28,000點關卡。

另外，台積電（2330）期收1,500元，上漲20元，電子期上漲0.39%，中型100期貨跌0.75%。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加942口至2,151口，其中外資淨空單增加1,424口至25,852口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,434口至2,595口。

美國股市周一（22日）收高，科技股持續反彈推動大盤普遍上漲，道瓊工業指數22日收盤上漲227.79點，漲幅0.47%，至48,362.68點；標普500指數漲43.99點，漲幅0.64%，至6,878.49點；那斯達克指數上漲121.21點，漲幅0.52%，至23,428.83點。

法人指出，台股整體技術面轉強，量能依舊是多方續航力關鍵。另外，加權指數十日均線將往下扣抵，有助成為本周支撐。未來台積電走勢及至少維持5200億量能，視為指數挑戰前高條件

