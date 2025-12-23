台光電、金像電 四檔靚

台股昨（22）日受美股反彈激勵，指數收復所有均線，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股強勢表態，預料後市仍有輪漲機會，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，Gemini 3推出後表現搶鏡，市場看多未來TPU市場需求及供應鏈可望受惠，台光電身為TPU銅箔基板材料供應商之一，預期V6市場份額逐步提升至50%，2026年TPU導入V7後，考量材料、產能規模及成本等優勢，有利市場份額持續擴增至60%以上。

展望2026年，包括谷歌TPU V7、AWS Trainium3、超微MI450、Meta、輝達VR200/CPX及微軟Maia等新品陸續供貨，加上中山、馬來西亞廠各30萬張新產能開始，及下一季中山廠又有30萬張加入，法人預估台光電單月產能將達585萬張，單月產值能力由今年第3季的80至85億元提升為100至110億元。

法人表示，金像電2026年仍為原有美系雲端服務業者（CSP）客戶主要供應商，市占率有望從今年40%至45%攀升達50%以上，主要在於生產良率佳及地緣政治因素，且新世代主板將從26層升至30層以上，並採HVLP4銅箔。

其他二家美系CSP中，金像電有望機會成為一家主力供應商，市占率達40%以上，另外一家CSP則新進成為供應商之一，法人評估市場份額可達15%以上，且二家主板均採M8等級銅箔基板，層數超過30層。

考量三家間美系CSP需求正向、整體ASIC晶片明年出貨量成長68%，法人預估金像電2026年伺服器業務占比80%，年增43%。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。