旺宏、威剛 押寶長天期

記憶體報價題材持續發燒，在經過一段時間的休息後，整體族群再次重回盤面焦點，旺宏（2337）、威剛（3260）等昨（22）日股價表現亮眼，發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

旺宏受惠資料中心對NOR Flash需求明顯升溫，嵌入式eMMC供不應求，已陸續調整售價，帶動平均售價與毛利率走高。此外，旺宏切入Switch 2遊戲機與耐能（Kneron）終端AI晶片等應用，中長線評價具想像空間。旺宏11月合併營收24.4億元，較去年同期成長逾兩成；累計前11月營收約262億元、年增約一成。法人指出，在NOR Flash、eMMC等主力產品出貨回升與價格走揚帶動下，營收動能延續，顯示記憶體景氣已從谷底復甦。

展望2026年營運，法人表示，目前已看到NOR市場需求回升，NAND業務也有機會持續成長。ROM因為新機種有些研發還未完成，推估表現持平。產能方面，目前12吋廠NOR與NAND合計約每月1.2萬片，其中1萬片已有客戶訂單支持。

威剛11月合併營收55.98億元，創下19年來單月新高與歷史同期次高，年成長逾六成，且月增逾25%；累計今年前11月營收達472.33億元，提前改寫年度營收新猷，年增27%。看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾120天的商品介入。