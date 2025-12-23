華星光 兩檔放閃
華星光（4979）受惠於AI資料中心對高速傳輸的強烈需求，近期股價展現強勁的攻擊力道，守穩月線後震盪走高，昨（22）日更大漲9.5％逼近漲停，成為矽光子族群的領頭羊。
法人指出，隨著AI算力升級，傳統電學傳輸面臨功耗與散熱瓶頸，CPO（共同封裝光學）已成為市場共識明年後兵家必爭的核心技術趨勢。華星光憑藉與美系大廠的緊密合作，從高速光收發模組跨足矽光子領域，2026年營運展望樂觀，法人預期業績將隨AI伺服器出貨量同步爆發。
權證發行商建議，投資人若看好華星光的利多發酵，建議挑選到期日150天以上、價外20％至價內10%的認購權證。（永豐金證券提供、記者黃彥宏整理）
