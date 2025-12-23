快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

華通 挑價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛星出貨穩健成長外，人工智慧（AI）伺服器更添增動能。

隨第二家客戶發射數量提升，華通第4季訂單將持續季增，預期2026年衛星業務營收可望維持20%成長幅度，因為新增需求，泰國廠產能將自現有月產40萬平方呎擴增至80萬平方呎。AI伺服器方面，台灣產能2026年將擴增至現有兩倍以上，原有客戶動能較今年上半年強勁，近期新增一家美系客戶，本季開始小量出貨。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

伺服器 權證 華通

延伸閱讀

台股盤中漲逾470點 28100點附近震盪

費半大漲 台積電領軍 台股開高走高站上28,000點 法人：題材股表現

萬泰科擁利多 明年第1季不淡

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

相關新聞

台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（22）日指數同步走高，現貨指數大漲453點、收28,149點；台指期則漲444點至28,341點，正價差達1...

期貨商論壇／原油期 避險利器

國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與...

期貨商論壇／超豐期 後市看俏

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期...

台光電、金像電 四檔靚

台股昨（22）日受美股反彈激勵，指數收復所有均線，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股強勢...

旺宏、威剛 押寶長天期

記憶體報價題材持續發燒，在經過一段時間的休息後，整體族群再次重回盤面焦點，旺宏（2337）、威剛（3260）等昨（22）...

華通 挑價內外10%

華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。