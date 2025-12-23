華通 挑價內外10%
華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛星出貨穩健成長外，人工智慧（AI）伺服器更添增動能。
隨第二家客戶發射數量提升，華通第4季訂單將持續季增，預期2026年衛星業務營收可望維持20%成長幅度，因為新增需求，泰國廠產能將自現有月產40萬平方呎擴增至80萬平方呎。AI伺服器方面，台灣產能2026年將擴增至現有兩倍以上，原有客戶動能較今年上半年強勁，近期新增一家美系客戶，本季開始小量出貨。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言