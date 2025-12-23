華通 挑價內外10%

華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛星出貨穩健成長外，人工智慧（AI）伺服器更添增動能。

隨第二家客戶發射數量提升，華通第4季訂單將持續季增，預期2026年衛星業務營收可望維持20%成長幅度，因為新增需求，泰國廠產能將自現有月產40萬平方呎擴增至80萬平方呎。AI伺服器方面，台灣產能2026年將擴增至現有兩倍以上，原有客戶動能較今年上半年強勁，近期新增一家美系客戶，本季開始小量出貨。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證靈活操作。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）