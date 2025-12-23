大立光 選逾120天
大立光（3008）宣布實施庫藏股，預計買回2,670張，買回區間價格1,600~3,200元，帶動昨（22）日股價勁揚，法人指出，目前進入手機零組件備貨淡季，使11月手機產品需求明顯衰退，預期12月仍處於需求平緩狀態。
根據日前外資報告內容指出，預估iPhone今年生產總量約2.2億支，年增6%；第4季iPhone生產量7,600萬支，季增38%，年增4%；明年第1季的展望方面，法人預期明年首季iPhone生產量為5,600萬支，因季節性因素季減26%，但年增12%。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的認購權證操作。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
