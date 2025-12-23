期貨商論壇／原油期 避險利器
國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與長期供應過剩擔憂之間的拉鋸。
地緣政治方面，美國與委內瑞拉之間的緊張局勢顯著升溫。川普上周下令對委內瑞拉的能源全面封鎖，近日接連攔截、扣押多艘油輪，引發市場對供應中斷的短線擔憂。與此同時，東歐局勢亦不平靜，烏克蘭首度在地中海襲擊俄羅斯油輪，加上先前針對俄國煉油設施的攻擊，均為油價的短線反彈提供燃料。
然而，由於目前全球能源供應鏈尚未出現實質性的大規模中斷，且美國與烏克蘭在邁阿密的和平會談雖無突破但仍被視為「具建設性」，使避險情緒未能轉化為長期的上漲動能。
基本面觀察，原油市場仍面臨沉重的下行壓力。根據國際能源總署（IEA）與美國能源資訊署（EIA）的最新報告顯示，今年全球石油市場處於每日約230萬桶的過剩狀態；此外，OPEC+成員國正逐步恢復產量，而美國產量亦處歷史高位。在此背景下，市場預期明年油價低檔震盪的機率仍高。
投資人操作時應密切關注 OPEC+的產量決策及地緣政治因素，並善用台灣期交所的布蘭特原油期貨進行避險，同時嚴格執行資金管控，留意期貨高槓桿風險。（統一期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
