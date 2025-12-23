快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

期貨商論壇／原油期 避險利器

經濟日報／ 記者崔馨方整理
原油開採示意圖。 路透
原油開採示意圖。 路透

國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與長期供應過剩擔憂之間的拉鋸。

地緣政治方面，美國與委內瑞拉之間的緊張局勢顯著升溫。川普上周下令對委內瑞拉的能源全面封鎖，近日接連攔截、扣押多艘油輪，引發市場對供應中斷的短線擔憂。與此同時，東歐局勢亦不平靜，烏克蘭首度在地中海襲擊俄羅斯油輪，加上先前針對俄國煉油設施的攻擊，均為油價的短線反彈提供燃料。

然而，由於目前全球能源供應鏈尚未出現實質性的大規模中斷，且美國與烏克蘭在邁阿密的和平會談雖無突破但仍被視為「具建設性」，使避險情緒未能轉化為長期的上漲動能。

基本面觀察，原油市場仍面臨沉重的下行壓力。根據國際能源總署（IEA）與美國能源資訊署（EIA）的最新報告顯示，今年全球石油市場處於每日約230萬桶的過剩狀態；此外，OPEC+成員國正逐步恢復產量，而美國產量亦處歷史高位。在此背景下，市場預期明年油價低檔震盪的機率仍高。

投資人操作時應密切關注 OPEC+的產量決策及地緣政治因素，並善用台灣期交所的布蘭特原油期貨進行避險，同時嚴格執行資金管控，留意期貨高槓桿風險。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

地緣政治風險 期貨交易 市場

延伸閱讀

中國海上最大油田 年產油氣破4000萬噸創新高

美國委內瑞拉海上石油戰誰遭殃？這國慘被波及 每日靠3萬桶委油過活

委內瑞拉「幽靈油輪」甩開登檢！美國海岸防衛隊加勒比海展開追逐戰

美國再在委內瑞拉扣押一艘油輪 委：嚴重國際海盜行為

相關新聞

台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（22）日指數同步走高，現貨指數大漲453點、收28,149點；台指期則漲444點至28,341點，正價差達1...

期貨商論壇／原油期 避險利器

國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與...

期貨商論壇／超豐期 後市看俏

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期...

台光電、金像電 四檔靚

台股昨（22）日受美股反彈激勵，指數收復所有均線，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股強勢...

旺宏、威剛 押寶長天期

記憶體報價題材持續發燒，在經過一段時間的休息後，整體族群再次重回盤面焦點，旺宏（2337）、威剛（3260）等昨（22）...

華通 挑價內外10%

華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。