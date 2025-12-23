期貨商論壇／超豐期 後市看俏

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期，使公司產能利用率長期偏低。法人指出，近期AI記憶體與電源管理需求持續增強，加上美系客戶基於地緣政治考量轉單至台廠，推升超豐稼動率逼近滿載。

超豐財報顯示，11月營收為14.29億元，年增11.3％，累計前11月營收達153.7億元，年增10.8％，顯示營運已逐漸擺脫低迷格局。第3季稅後淨利7.45億元，季增近57％、年增10.6％，每股稅後純益（EPS）1.31元，表現優於前兩季。

此外，超豐董事會於今年7月決議斥資新台幣5億多元向全球封裝設備龍頭BESI採購高階Flip Chip及系統級封裝（SiP）設備，正式跨入AI/HPC、車用電子等成長領域。該類封裝需具備晶圓級封裝能力與多晶片整合技術，與過往金線、銅線封裝迥異，象徵正式朝向高階封裝發展，進一步與母公司力成協同布局AI供應鏈。

整體而言，超豐雖仍處景氣谷底，但在高階封裝投資擴產、新客戶拉貨、AI周邊轉單等題材支撐下，營運動能逐步回升。

法人預期明年將有機會迎來轉機起點。考量股價近期整理後再度放量上攻，持續關注其後續接單與稼動率變化，可伺機透過超豐期貨參與行情。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）