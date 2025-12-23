快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

期貨商論壇／超豐期 後市看俏

經濟日報／ 記者崔馨方整理
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期，使公司產能利用率長期偏低。法人指出，近期AI記憶體與電源管理需求持續增強，加上美系客戶基於地緣政治考量轉單至台廠，推升超豐稼動率逼近滿載。

超豐財報顯示，11月營收為14.29億元，年增11.3％，累計前11月營收達153.7億元，年增10.8％，顯示營運已逐漸擺脫低迷格局。第3季稅後淨利7.45億元，季增近57％、年增10.6％，每股稅後純益（EPS）1.31元，表現優於前兩季。

此外，超豐董事會於今年7月決議斥資新台幣5億多元向全球封裝設備龍頭BESI採購高階Flip Chip及系統級封裝（SiP）設備，正式跨入AI/HPC、車用電子等成長領域。該類封裝需具備晶圓級封裝能力與多晶片整合技術，與過往金線、銅線封裝迥異，象徵正式朝向高階封裝發展，進一步與母公司力成協同布局AI供應鏈。

整體而言，超豐雖仍處景氣谷底，但在高階封裝投資擴產、新客戶拉貨、AI周邊轉單等題材支撐下，營運動能逐步回升。

法人預期明年將有機會迎來轉機起點。考量股價近期整理後再度放量上攻，持續關注其後續接單與稼動率變化，可伺機透過超豐期貨參與行情。（兆豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 AI

延伸閱讀

績效獎金開獎！三星「這個部門」有感增加

從存股到買0050 他35歲開始開外掛！轉戰期貨選擇權 6年資產成長600%

大馬檳城半導體產業群聚 瞄準IC設計拚在地製造

韓媒：三星 HBM4 在輝達測試奪得業界最高評價

相關新聞

台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（22）日指數同步走高，現貨指數大漲453點、收28,149點；台指期則漲444點至28,341點，正價差達1...

期貨商論壇／原油期 避險利器

國際原油市場過去一周持續震盪，整體走勢仍顯疲弱。期貨法人表示，近期影響油價走勢的關鍵，主要來自於地緣政治風險的再度抬頭與...

期貨商論壇／超豐期 後市看俏

封測廠超豐（2441）為力成集團旗下子公司，過去業務高度依賴NB/PC與消費性電子市場，疫情後這些終端市場進入去庫存周期...

台光電、金像電 四檔靚

台股昨（22）日受美股反彈激勵，指數收復所有均線，台光電（2383）、金像電（2368）等兩檔印刷電路板（PCB）股強勢...

旺宏、威剛 押寶長天期

記憶體報價題材持續發燒，在經過一段時間的休息後，整體族群再次重回盤面焦點，旺宏（2337）、威剛（3260）等昨（22）...

華通 挑價內外10%

華通（2313）因Space X規劃上市、太空資料中心等題材發酵，近日股價沿10日線震盪盤堅，法人看好2026年除低軌衛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。