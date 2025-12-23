台指期 留意短線震盪

股期雙市昨（22）日指數同步走高，現貨指數大漲453點、收28,149點；台指期則漲444點至28,341點，正價差達191.36點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

在美國科技股反彈帶動下，台指期昨日跳空開高，盤中一度大漲逾300點；隨著電子權值股買盤持續進場，漲勢進一步擴大，終場勁揚444點，收出帶下影線的紅K棒，日K線連續三日收紅。技術面觀察，元富期貨表示，指數已強勢站回所有均線之上，下檔以季線為關鍵支撐，只要季線未失，後續仍具再度上攻空間。

籌碼面部分，三大法人買超395.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加942口至2,151口，其中外資淨空單增加1,424口至25,852口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,434口至2,595口。選擇權未平倉量部分，12月W4大量區買權OI落在28,400點，賣權最大OI落在27,800點；月買權最大OI落在29,000點，月賣權最大OI落在26,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.34。

永豐期貨指出，VIX指數下降2.25至18.5，外資台指期買權淨金額0.41億元，賣權淨金額0.13億元，因此，整體選擇權籌碼面偏多。

綜合永豐、元富期貨表示，美股在連日修正後出現止穩訊號，短線整理結束的態勢明確，風險資產情緒回溫直接帶動台指期重新站穩28,000點關卡，更一舉收復所有均線，技術面結構明顯轉強，目前更像是為下一段趨勢行情蓄勢，只要美股未再出現系統性利空或急殺壓力，本周台指期極有機會釋放先前被壓抑的上漲動能並延續至年底。

從權值結構來看，台積電（2330）距離1,500元整數關卡仍有一段空間，權值龍頭尚未進入過熱區，加上AI、高效能運算與先進製程需求持續支撐基本面，只要台積電維持穩步墊高的節奏，將對指數形成關鍵拉抬力量，目前台股屬於趨勢偏多但量縮整理的健康狀態。