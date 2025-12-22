1月台股期指漲444點
台北股市今天終場漲453.29點，收28149.64點。1月台指期以28341點作收，上漲444點，與現貨相較，正價差191.36點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨27897點、2月期貨27958點。
台股今天終場漲453.29點，收28149.64點，成交金額新台幣4930.45億元。
1月台指期貨以28341點作收，漲444點，成交5萬2652口；2月期貨以28403點作收，漲445點，成交491口。實際收盤價格以期交所公告為準。
