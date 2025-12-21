快訊

順達、勤誠 聚焦偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

順達（3211）與勤誠（8210）近日股價呈現強勢表現，因未來業績具成長性，多頭買盤卡位布局；權證發行商表示，在盤勢正向下，可挑偏價外20%以內的認購權證短線操作。

順達隨著新一代AI基礎設施電力消耗大增，BBU維護訓練模型資料安全，以及平滑訓練模型時尖峰耗能負載，未來出貨表現可望成長，預期AI晶片功耗攀升，推動BBU在2026年推進到8至12KW ，進一步推高BBU ASP與營收表現，預期AI耗能成長趨勢維持數年。

順達2026年雖預期IT電池出貨量下滑，但因關鍵原料漲價，導致軟包電池價格上揚，在量減價增預期下，估計IT電池模組營收小幅年減。而北美CSP擴建AI基礎建設動能尚未見到放緩跡象，因此5.5KWBBU仍將為出貨主流，但隨著2026下半年起，Nvidia VR平台放量，連帶單顆BBU瓦數提高到8KW、12KW，預期在高瓦數BBU出貨，帶動出貨單價持續提升。

因應伺服器BBU龐大訂單需求，順達持續擴產，擴充泰國及台灣廠區產能，預計2026年資本支出5億元左右，BBU產品2026年產能將較2025年多一倍，滿足客戶需求。連結順達的相關權證包括順達國泰55購01、順達群益57購02。

勤誠在AWS compute tray機殼訂單比重30%，並為switch tray主供。ASIC機殼將推升勤誠2026年第1季營收表現。此外，明年第1季兩個tier-1 CSP客戶的HGX伺服器需求強勁、機櫃拉貨續強。除既有三家tier-1 CSP客戶，預期明年上半年將出貨新專案給另一新tier-1 CSP客戶，下半年將出貨給該客戶另一個客製化機櫃專案，新客戶數個新案有望帶動勤誠2026年營收。

勤誠持續取得HGX伺服器機殼新訂單，且ASIC伺服器需求強勁，預期AI伺服器是2026年主要獲利動能。此外，次世代降噪櫃、電源櫃與ORW機櫃需求強勁，且勤誠將切入機櫃內更多機構件生產。勤誠2026-2027年將斬獲新案與新客戶，且馬來西亞與美國新廠陸續上線，2026上半年營收展望更正向。勤誠相關權證有勤誠國泰56購02、勤誠凱基56購04。

勤誠

