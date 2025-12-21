快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／明泰 鎖定逾100天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

明泰（3380）第4季子公司互動因系統整合進入年底認列營收旺季，成為營收主要成長動能；IP-Cam因新增客戶，表現穩健，多媒體營收持穩；Cable Modem受RF IC缺料影響出貨進度，將旺季不旺；Switch則面臨企業級Switch季節性出貨下滑壓力。

展望2026年，隨著印度市場IDU、室外型5G FWA量產、DOCSIS4.0 Cable Modem放量，以及800G、 1.6T高速交換器出貨，成長動能集中於下半年，隨著新產品放量與市場結構改善，營運將漸入佳境。

看好明泰後市的投資人可以利用價外15%至20%以內、可操作天數100天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 明泰

延伸閱讀

群益金鼎證券榮獲金炬獎 十大績優企業、年度創新設計

婦人生前發願捐救護車驟逝 子女接力完成傳佳話

hololive多媒體企劃「魔法少女holowitches」畫下句點！漫畫將於1月完結

記憶體缺料拖累 群電11月營收年減逾2成

相關新聞

台指期 逢低可布局

台股上周五（19日）呈高檔震盪格局，終場指數上漲227點、收在27,696點；台指期上漲296點、至27,894點，正價...

期貨商論壇／匯率期 靈活布局

目前為止，美元指數約在98.2~99區間徘徊，略低於長期平均、但仍維持在平衡偏強一帶，顯示美元並未出現明顯弱或強的單邊走...

期貨商論壇／黃金期 避險優選

近期黃金期貨維持強勢格局，主要隨美國就業數據走弱，強化市場對2026年降息的共識，使美元與實質利率承壓，資金回流至非孳息...

順達、勤誠 聚焦偏價外

順達（3211）與勤誠（8210）近日股價呈現強勢表現，因未來業績具成長性，多頭買盤卡位布局；權證發行商表示，在盤勢正向...

奇鋐、建準 四檔馬力夯

台股上周五（19日）受惠於電金齊揚推升加權指數重新站上月線，終場上漲227點收27,696點，收復5日線、月線；但單周下...

全民權證／祥碩 挑價內外15%

祥碩（5269）受惠超微市占率增加，加上自有品牌的USB 4.0晶片業務成長，以及收購Techpoint的營收納入合併報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。