全民權證／明泰 鎖定逾100天

明泰（3380）第4季子公司互動因系統整合進入年底認列營收旺季，成為營收主要成長動能；IP-Cam因新增客戶，表現穩健，多媒體營收持穩；Cable Modem受RF IC缺料影響出貨進度，將旺季不旺；Switch則面臨企業級Switch季節性出貨下滑壓力。

展望2026年，隨著印度市場IDU、室外型5G FWA量產、DOCSIS4.0 Cable Modem放量，以及800G、 1.6T高速交換器出貨，成長動能集中於下半年，隨著新產品放量與市場結構改善，營運將漸入佳境。

看好明泰後市的投資人可以利用價外15%至20%以內、可操作天數100天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

