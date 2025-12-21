聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／明泰 鎖定逾100天
明泰（3380）第4季子公司互動因系統整合進入年底認列營收旺季，成為營收主要成長動能；IP-Cam因新增客戶，表現穩健，多媒體營收持穩；Cable Modem受RF IC缺料影響出貨進度，將旺季不旺；Switch則面臨企業級Switch季節性出貨下滑壓力。
展望2026年，隨著印度市場IDU、室外型5G FWA量產、DOCSIS4.0 Cable Modem放量，以及800G、 1.6T高速交換器出貨，成長動能集中於下半年，隨著新產品放量與市場結構改善，營運將漸入佳境。
看好明泰後市的投資人可以利用價外15%至20%以內、可操作天數100天以上的商品介入。
（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言