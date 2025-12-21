聽新聞
全民權證／德律 二檔活跳跳
AOI廠德律（3030）為國內SMT製程檢測龍頭，積極開拓半導體製程檢測設備，提供半導體中／後段製程檢量測產品，目前半導體營收比重約10%至15%，受惠於半導體檢量測需求提升，將成為未來成長動能。
法人分析，進入第4季傳統淡季，預估德律營收及獲利將呈現季減，但受惠於AI Server需求強勁，今年營收可望挑戰新高。展望後市，德律明年接單暢旺，將受惠於AI伺服器需求展望正向、半導體受惠於OSAT擴產營收持續成長，在半導體業務比重增加下，看好2026年營收及獲利續創新高。
投資人可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
