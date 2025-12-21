快訊

期貨商論壇／黃金期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金期貨維持強勢格局，主要隨美國就業數據走弱，強化市場對2026年降息的共識，使美元與實質利率承壓，資金回流至非孳息資產。同時，美國與委內瑞拉情勢升溫與俄烏戰事落幕延宕，都進一步提升避險需求，形成黃金多頭的穩固支撐。

聯準會點陣圖仍偏向保守，但聯準會主席更迭才是重要變因，當前市場預期無論由凱文哈賽特或凱文華許接任，政策都將相當偏鴿，寬鬆預期上升，金價後勢可望再獲動能。

另一項長線結構性因素則來自GENIUS法案，該法案可能推動貨幣流通速度上升。依費雪方程式推演，若貨幣供給與流通速度同步走升，通膨壓力勢必重燃。在通膨黏性延續的背景下，黃金的抗通膨價值將更為凸顯，不再只是短線避險工具，而是布局通膨風險的戰略性配置。

整體而言，黃金走勢的驅動邏輯已從單純避險轉向利率預期、貨幣動能與通膨前景的多因子共振。

若費雪方程式所揭示的情境成真了，市場將面臨高於預期的通膨韌性，而黃金正是對沖此風險的核心資產。在這樣的市場架構之下，持有黃金不僅合理，甚至可視為必要。

最後提醒投資人，期權交易有其風險，應留意自身財務狀況，做好資金與風險管理；並嚴守停損紀律，切勿過度放大槓桿，才是投資的長久之道。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

