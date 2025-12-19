進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

台指期夜盤19日開盤後，在道瓊電子盤由黑翻紅帶動下，以27,898點、上漲1點開出後，一路震盪走高，且隨美股電子盤漲勢擴大中，一度上衝至27,975點、上漲78點，但在日本央行升息後，隨日本10年期公債殖利率漲破2%、日圓兌美元貶破157日圓大關，台指期夜盤漲勢開始收斂，一度翻黑小跌，截至晚間9點15分左右，指數在27,920點、約上漲25點附近遊走。

19日美股電子盤的焦點，首先，在於日本央行宣布升息1碼至0.75%、創下1995年以來的30年來的最高利率水準中，日本10年期國債殖利率自2006年以來首次突破2%，而日圓卻走貶跌破157日圓大關，美元指數、美債、國際油價、虛擬貨幣同步走升，美股電子盤也維持小漲小跌的走勢；其次，則是創歷史記錄、達7.1兆美元的期權合約到期，也是指數期貨、指數選擇權、個股期貨和個股選擇權同時到期結算的「四巫日」，市場預期尾盤波動將加劇，連帶也左右台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點15分時，在1,450元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.1%，半導體期上漲0.7%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股19日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲227點，收27,696點，其中，外資現貨賣超1.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,303口至24,428口；投信買超44.9億元，自營商買超75.3億元，三大法人合計買超118.4億元。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股開高走高、收紅K棒，並且站回20日均線，一舉收復短線反覆震盪不安的K線，顯然下檔60日均線具強勁支撐，台股多頭格局或將延續，但19日最終仍是留上影線，上檔短期10日均線與型態反壓28,000點壓力仍在，台股短線不易出現急漲，或將呈現反覆震盪偏多格局，上檔壓力觀察28,000點型態短壓，下檔支撐在持續走揚的60日均線附近。