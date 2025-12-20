聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、雙鴻 權證四檔活跳跳

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照
奇鋐董事長沈慶行。聯合報系資料照

美股反彈帶動台股昨（19）日終止連四跌，盤面題材股輪流點火，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等兩檔散熱股走勢帶勁，後市有輪彈機會，發行券商建議，可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

人工智慧（AI）伺服器2026年成長動能仍佳，在輝達Blackwell系列將銜接Rubin系列，及美系雲端服務供應商（CSP）ASIC AI伺服器帶動下，法人預估AI伺服器機櫃出貨產值年增114%，散熱等關鍵零組件量價齊揚。

法人分析，Rubin晶片熱功耗設計（TDP）將提高達2,300W及1,800W，預期主要量產晶片為2,300W版本，有望採用Micro channel Cold Plate做為主要散熱解決方案。

輝達持續測試Micro-channel Lid（MCL）散熱方案，供應鏈透露2026年下半年量產的Rubin GPU尚難量產導入，預期將維持水冷板散熱方案。未來GPU晶片熱功耗設計進一步提高後，仍有導入機會。法人指出，VR200 Compute Tray亦有CPX版本，水冷板需要同時上下散熱設計，增加水冷板使用量及單片水冷板產值，加上水冷板散熱需搭配更多QD、Inner Manifold以外增加Tray Manifold，估計整體VR200 Compute Tray水冷散熱產值將增加逾50%。

奇鋐11月營收優於預期，法人預期下一季延續出貨動能，上修今明年財測目標，看好GPU及ASIC客戶水冷散熱解決方案需求與日俱增，將持續受惠相關發展趨勢。雙鴻極拓展伺服器水冷散熱市場機會，2026年將擴大相關產能，法人建議後續關注取得Micro Channel Cold Plate份額後，帶來的成長延伸性。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

延伸閱讀

中國GPU公司接連拚上市 天數智芯通過港交所聆訊

三星將在台上市三折機 概念股奇鋐、雙鴻逆勢收紅

緯穎、奇鋐 選中長天期

京元電、奇鋐 權證四檔聚光

相關新聞

進入動盪期 美股電子盤小幅波動、台指期夜盤上下震盪逾百點

台指期夜盤19日開盤後，在道瓊電子盤由黑翻紅帶動下，以27,898點、上漲1點開出後，一路震盪走高，且隨美股電子盤漲勢擴...

奇鋐、雙鴻 權證四檔活跳跳

美股反彈帶動台股昨（19）日終止連四跌，盤面題材股輪流點火，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等兩檔散熱股走勢帶勁，後市...

欣興、南電 權證選中長天期

ABF載板在AI伺服器高階ABF載板規格持續提升，法人機構看好2026年可望吹起漲價風，2027年開始供需平衡至微幅短缺...

貿聯 權證押價內外15%

貿聯-KY（3665）受惠人工智慧（AI）伺服器對於高階互連及高功率的長期結構性需求，帶動高速運算（HPC）業務成長力道...

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）隨著AI伺服器電源與液冷散熱技術步入收割期，第4季股價一度衝破千元大關，近期在修正後有再度轉強跡象。受...

全民權證／光寶科 挑逾150天

光寶科（2301）在第4季展望上，核心事業將展現年、季雙成長，市場上修營收達471億元，季增5%，年增23%，達全年高峰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。