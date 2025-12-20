奇鋐、雙鴻 權證四檔活跳跳

美股反彈帶動台股昨（19）日終止連四跌，盤面題材股輪流點火，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等兩檔散熱股走勢帶勁，後市有輪彈機會，發行券商建議，可透過權證槓桿效果，擴大獲利空間。

人工智慧（AI）伺服器2026年成長動能仍佳，在輝達Blackwell系列將銜接Rubin系列，及美系雲端服務供應商（CSP）ASIC AI伺服器帶動下，法人預估AI伺服器機櫃出貨產值年增114%，散熱等關鍵零組件量價齊揚。

法人分析，Rubin晶片熱功耗設計（TDP）將提高達2,300W及1,800W，預期主要量產晶片為2,300W版本，有望採用Micro channel Cold Plate做為主要散熱解決方案。

輝達持續測試Micro-channel Lid（MCL）散熱方案，供應鏈透露2026年下半年量產的Rubin GPU尚難量產導入，預期將維持水冷板散熱方案。未來GPU晶片熱功耗設計進一步提高後，仍有導入機會。法人指出，VR200 Compute Tray亦有CPX版本，水冷板需要同時上下散熱設計，增加水冷板使用量及單片水冷板產值，加上水冷板散熱需搭配更多QD、Inner Manifold以外增加Tray Manifold，估計整體VR200 Compute Tray水冷散熱產值將增加逾50%。

奇鋐11月營收優於預期，法人預期下一季延續出貨動能，上修今明年財測目標，看好GPU及ASIC客戶水冷散熱解決方案需求與日俱增，將持續受惠相關發展趨勢。雙鴻極拓展伺服器水冷散熱市場機會，2026年將擴大相關產能，法人建議後續關注取得Micro Channel Cold Plate份額後，帶來的成長延伸性。

權證發行商建議，可買進價外20%、價內10%以內，且距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。