欣興、南電 權證選中長天期

ABF載板在AI伺服器高階ABF載板規格持續提升，法人機構看好2026年可望吹起漲價風，2027年開始供需平衡至微幅短缺下，市場看好欣興（3037）、南電（8046）等供應鏈營運前景；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

法人機構表示，AI加速ABF載板供給，其中，主要因原物料吃緊使備貨提前，漲價效應響起，加上AI伺服器PCB需求大增下，載板用高階銅箔供應趨緊，且上游玻纖紗（T-glass）供貨緊張，且擴產幅度有限，有利相關供應鏈營運前景。

欣興第3季毛利率15.8%，維持改善趨勢，加上業外方面認列14.14億收益，主要因金融資產評價貢獻8億元，以及匯兌利益貢獻2億元，單季每股純益（EPS）1.44元，優於預期。

展望第4季，受惠Blackwell GPU及CSP ASIC持續放量，高階ABF載板UTR將持續提升，市場預估欣興單季營收季增3.6% ，優於季節性表現，且在ABF載板稼動率提升、產品組合改善，預估毛利率回升至16% ，單季EPS為1.5元，全年為3.6元。

南電11月營收月減4.6%、年增37.1%，雖12月多為客戶庫存盤點月，月增幅度應屬有限，但估第4季營收與上季持平，毛利率12.5%，稅後純益8.4億元，季增16.3%、年增3.71倍，EPS為1.3元，全年毛利率9%，稅後純益15.8億元，年增23倍，EPS為2.4元。

展望2026年，市場持續給予正向看法，主要是南電可同時受惠BT漲價與毛利率持續好轉、ABF中低階漲價與高階稼動率持續拉升，預估全年營收為514.4億元，年增28.7%，毛利率17.7%，稅後純益61.3億元，年增2.8倍，EPS為9.5元。