貿聯 權證押價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

貿聯-KY（3665）受惠人工智慧（AI）伺服器對於高階互連及高功率的長期結構性需求，帶動高速運算（HPC）業務成長力道、市占率及競爭力持續提升，法人看好未來估值有機會逐步靠攏國際同業。

法人指出，貿聯-KY高速運算業務為成長最大領域。AEC產品拜ASIC AI伺服器陸續採用，主流規格將從400G轉換為800G。Power產品隨客戶Rack build-up需求提升帶動用量增加；SPE受惠設備系統整合外包化的結構性轉變趨勢。法人認為，隨AEC應用場景持續擴增，將帶動產品應用規格升級且具更高進入門檻，高速運算營收有上升空間。

權證發行商建議，可買價內外15%以內、距到期日逾90天的相關認購權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）隨著AI伺服器電源與液冷散熱技術步入收割期，第4季股價一度衝破千元大關，近期在修正後有再度轉強跡象。受...

全民權證／光寶科 挑逾150天

光寶科（2301）在第4季展望上，核心事業將展現年、季雙成長，市場上修營收達471億元，季增5%，年增23%，達全年高峰...

