聽新聞
0:00 / 0:00
貿聯 權證押價內外15%
貿聯-KY（3665）受惠人工智慧（AI）伺服器對於高階互連及高功率的長期結構性需求，帶動高速運算（HPC）業務成長力道、市占率及競爭力持續提升，法人看好未來估值有機會逐步靠攏國際同業。
法人指出，貿聯-KY高速運算業務為成長最大領域。AEC產品拜ASIC AI伺服器陸續採用，主流規格將從400G轉換為800G。Power產品隨客戶Rack build-up需求提升帶動用量增加；SPE受惠設備系統整合外包化的結構性轉變趨勢。法人認為，隨AEC應用場景持續擴增，將帶動產品應用規格升級且具更高進入門檻，高速運算營收有上升空間。
權證發行商建議，可買價內外15%以內、距到期日逾90天的相關認購權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言