全民權證／光寶科 挑逾150天
光寶科（2301）在第4季展望上，核心事業將展現年、季雙成長，市場上修營收達471億元，季增5%，年增23%，達全年高峰，主要受惠AI伺服器電源PSU持續出貨，GB300 Power Shelf仍以33KW為主；BBU部分，先前產能不足，第4季將持續擴增產能，大多出貨給CSP客戶。
Power Rack部分，光寶科第4季出貨400V樣機給ASIC客戶使用，產品架構為500KW，涵蓋PDU、PSU、BBU及Capacitor，等待明年上半年客戶認證結果；液冷部分，小量出貨L2A Sidecar、L2L CDU給企業級客戶下，預估全季毛利率23.4%，上修每股純益（EPS）預估至約2元。
權證券商建議，若看好個股後市，可挑價內外15%以內、有效天期逾150天的商品介入。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
