全民權證／台達電 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

台達電（2308）隨著AI伺服器電源與液冷散熱技術步入收割期，第4季股價一度衝破千元大關，近期在修正後有再度轉強跡象。受惠AI營收占比攀升至三成，加上前11月營收首度突破5,000億元大關，法人紛紛調升台達電評等，目標價上看1,465元。

展望後市，台達電在輝達GTC大會上展示的次世代電源與水冷方案已成為成長核心。法人指出，隨著GB300等高效能運算需求放量，台達電在AI電源市場市占率超過六成，高毛利產品比重提升將帶動全年每股純益（EPS）挑戰歷史新高。

看好台達電後市的投資人，可挑選價內外20％以內、剩餘天數120天以上的認購權證，不僅能參與股價噴發行情，亦能降低資金壓力，在AI浪潮中精準卡位。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

全民權證／台達電 兩檔搶鏡

