快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

1月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北19日電

台北股市今天上漲227.82點，收27696.35點。1月電子期收1647.65點，上漲17.05點，正價差13.5點；1月金融期收2440.6點，上漲29.6點，正價差18.92點。

1月電子期以1647.65點作收，上漲17.05點，成交694口。2月電子期以1655.65點作收，上漲21.8點，成交1口。

電子現貨以1634.15點作收，上漲11.55點；1月電子期貨與現貨相較，正價差13.5點。

1月金融期以2440.6點作收，上漲29.6點，成交395口。2月金融期以2430.8點作收，上漲20.6點，成交1口。

金融現貨以2421.68點作收，上漲22.35點；1月金融期貨與現貨相較，正價差18.92點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

1月電子期跌 金融期漲

台積電ADR電子盤領軍 台指期夜盤報復性大漲265點

12月電子期跌 金融期漲

非農數據出爐 美股電子盤、台指期夜盤大漲

相關新聞

台指期反攻 終場收27,894點、上漲296點

台指期19日開高，終場收在27,894點，上漲296點，漲幅1.07 %，法人表示，台股季線止穩反彈，短打AI商機加持、...

1月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲227.82點，收27696.35點。1月電子期收1647.65點，上漲17.05點，正價差13.5點；...

聯發科、金像電 四檔夯

台股昨（18）日回測季線有守，盤面題材股良性輪動，聯發科（2454）、金像電（2368）等兩檔中大型電子股相對強勢，後市...

緯穎、鴻海 押逾四個月

隨市場進入年底作帳與明年展望釋出時期，具體質與動能的個股吸引資金聚焦，成為盤面亮點。法人點名後市有望續強的績優股，緯穎（...

全民權證／漢唐 選價內外15%

漢唐（2404）美國地區獲利狀況優於預期。法人表示，考量公司仍為廠務端無塵室機電龍頭廠商，維持「增加持股」建議，相關權證...

全民權證／滬深2X 兩檔火熱

新一波資金潮將陸續湧進，使得市場對於陸股後市展望正向樂觀。看多陸股後市的投資人，可透過相關ETF、例如元大滬深300正2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。