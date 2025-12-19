台指期反攻 終場收27,894點、上漲296點

台指期19日開高，終場收在27,894點，上漲296點，漲幅1.07 %，法人表示，台股季線止穩反彈，短打AI商機加持、股價逆勢抗跌與位階低轉強業績股。

另外，台積電期收1,445元，上漲10元，電子期上漲1.05%，中型100期貨上漲1.55%。

籌碼面部分，三大法人昨日在台股集中市場賣超162.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加618口至4,549口，其中外資淨空單減少301口至28,731口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少69口至5,950口。

美國華爾街主要股指周四回升，數據顯示美國通膨以驚人速度降溫，提振市場對聯準會2026年進一步降息的押注，道瓊工業指數昨日上漲65.88點，漲幅0.14%，報47,951.85點；標普500指數上漲53.33點，漲幅0.79%，報6,774.76點；那斯達克指數 上漲313.04點，漲幅1.38%，報23,006.36點。