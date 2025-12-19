緯穎、鴻海 押逾四個月

隨市場進入年底作帳與明年展望釋出時期，具體質與動能的個股吸引資金聚焦，成為盤面亮點。法人點名後市有望續強的績優股，緯穎（6669）、鴻海（2317）受惠AI伺服器等動能延續，業績成長具想像空間。

緯穎11月營收達968.85億元，月增6%、年增158%，表現亮眼。雖ASIC產品進入轉換期，然GB出貨放量有效抵銷轉換影響。展望12月，預期大型CSP的GB出貨動能可望延續，加上一般伺服器拉貨持續，推估緯穎第4季營收可望小幅季增，表現優於市場預期，年增幅度可望翻倍。

產能方面，過往約七成產能位於墨西哥，近期美國新產能可望陸續開出以因應客戶需求，毛利率估維持上季水準約8%。展望2026年，在美國新產能完整貢獻下，緯穎仍將是AWS最主要的組裝合作夥伴，並成為Trainium3成長擴張的核心受惠者，維持「買進」評等。

另外，鴻海與OpenAI將率先於美國加州展開合作研發，相關生產製造環節則可能落腳俄亥俄州。OpenAI將協助鴻海強化研發布局及美國在地製造能力；同時，OpenAI可優先評估相關系統，並享有採購選擇權，但本協議並未包含任何採購承諾或財務義務。

鴻海也與Alphabet旗下機器人公司Intrinsic於美國成立合資企業，計畫將工廠內既有的自動化解決方案升級為具通用性的智慧機器人，初期將聚焦於組裝、檢測、設備維護管理及物流等應用場景。

權證發行商建議，看好緯穎、鴻海等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。