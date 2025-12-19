聯發科、金像電 四檔夯

聽新聞
台股昨（18）日回測季線有守，盤面題材股良性輪動，聯發科（2454）、金像電（2368）等兩檔中大型電子股相對強勢，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。
法人分析，就產業趨勢來看，谷歌（Google）近期正式將原僅自家使用的TPU商業化，並獲得包括Anthropic、xAI、Meta等客戶採用，成為輝達（NVIDIA）GPU的最大競爭對手。
雖然谷歌TPU高階版本目前主要由博通（Broadcom）供應，但Efficiency版本將由聯發科與谷歌共同開發，除TPU v7e外，v8e可望於2026年下半年tape-out， 同樣由聯發科負責後段設計，因此成為谷歌TPU外銷的主要受惠者之一。
法人訪查供應鏈後表示，聯發科近期取得更多產能，2026年ASIC營收有機會優於公司10億美元預估目標，加上持續與谷歌合作下一代ASIC，相關業務展望轉趨樂觀，看好2027年ASIC營收將有倍數成長空間。
金像電目前進入AWS T2及T3產品轉換過渡期，10、11月營收動能趨緩，但法人預期，在通用伺服器出貨放大，加上400G及800G交換機動能增加下，第4季營收僅微幅季減3.6%。
為因應客戶需求，金像電除原規劃2026年下半年將泰國廠產能進一步提升至13億元外，2026年第2季新增台灣新產能量產、第3季蘇州擴產也將陸續加入貢獻。
法人推估，金像電2026年Trainium 2.5&3 PCB出貨量可年增30%至40%以上，市占率可由35%至40%提升為40%至50%，2026 AWS Trainium營收占比將逾35%。
權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
