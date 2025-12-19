快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科、金像電 四檔夯

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

台股昨（18）日回測季線有守，盤面題材股良性輪動，聯發科（2454）、金像電（2368）等兩檔中大型電子股相對強勢，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，就產業趨勢來看，谷歌（Google）近期正式將原僅自家使用的TPU商業化，並獲得包括Anthropic、xAI、Meta等客戶採用，成為輝達（NVIDIA）GPU的最大競爭對手。

雖然谷歌TPU高階版本目前主要由博通（Broadcom）供應，但Efficiency版本將由聯發科與谷歌共同開發，除TPU v7e外，v8e可望於2026年下半年tape-out， 同樣由聯發科負責後段設計，因此成為谷歌TPU外銷的主要受惠者之一。

法人訪查供應鏈後表示，聯發科近期取得更多產能，2026年ASIC營收有機會優於公司10億美元預估目標，加上持續與谷歌合作下一代ASIC，相關業務展望轉趨樂觀，看好2027年ASIC營收將有倍數成長空間。

金像電目前進入AWS T2及T3產品轉換過渡期，10、11月營收動能趨緩，但法人預期，在通用伺服器出貨放大，加上400G及800G交換機動能增加下，第4季營收僅微幅季減3.6%。

為因應客戶需求，金像電除原規劃2026年下半年將泰國廠產能進一步提升至13億元外，2026年第2季新增台灣新產能量產、第3季蘇州擴產也將陸續加入貢獻。

法人推估，金像電2026年Trainium 2.5&3 PCB出貨量可年增30%至40%以上，市占率可由35%至40%提升為40%至50%，2026 AWS Trainium營收占比將逾35%。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

營收 谷歌

延伸閱讀

權值股台積電、聯發科回穩 新台幣測31.6元有阻力

路透：Google獲Meta相助 意圖削弱輝達軟體優勢

炎洲賣212張聯發科股

最牛一輪／聯發科亮 國泰55鍍金

相關新聞

聯發科、金像電 四檔夯

台股昨（18）日回測季線有守，盤面題材股良性輪動，聯發科（2454）、金像電（2368）等兩檔中大型電子股相對強勢，後市...

緯穎、鴻海 押逾四個月

隨市場進入年底作帳與明年展望釋出時期，具體質與動能的個股吸引資金聚焦，成為盤面亮點。法人點名後市有望續強的績優股，緯穎（...

全民權證／漢唐 選價內外15%

漢唐（2404）美國地區獲利狀況優於預期。法人表示，考量公司仍為廠務端無塵室機電龍頭廠商，維持「增加持股」建議，相關權證...

全民權證／滬深2X 兩檔火熱

新一波資金潮將陸續湧進，使得市場對於陸股後市展望正向樂觀。看多陸股後市的投資人，可透過相關ETF、例如元大滬深300正2...

全民權證／順達 瞄準逾120天

順達（3211）受惠電池備援電力模組（BBU）規格提升、滲透率仍有成長空間，加上業外受惠租金及潛在不動產處分收益，吸引外...

最牛一輪／旺宏利多 台新55鼓掌

旺宏（2337）受惠資料中心對NOR Flash需求明顯升溫，嵌入式eMMC供不應求，已陸續調整售價，帶動平均售價與毛利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。