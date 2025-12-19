全民權證／滬深2X 兩檔火熱

新一波資金潮將陸續湧進，使得市場對於陸股後市展望正向樂觀。看多陸股後市的投資人，可透過相關ETF、例如元大滬深300正2（00637L）連結的認購權證進行布局。

就後市展望而言，法人指出，隨美國聯準會啟動降息循環，加上人民幣匯率偏強運行，將有利國際熱錢潮湧中國大陸風險性資產；另一方面，大陸監管單位下調保險資金股票投資的風險因子，將有利中長期資金流入股市。

隨著後續多路資金將相繼湧現，市場法人對陸股後市正向樂觀，如華爾街大行摩根士丹利證券即給予陸股「審慎樂觀」評級。權證發行商建議，看好陸股後市表現的投資人，可挑價內外10%內、距到期日超過100天的相關認購權證布局。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）