聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／順達 瞄準逾120天
順達（3211）受惠電池備援電力模組（BBU）規格提升、滲透率仍有成長空間，加上業外受惠租金及潛在不動產處分收益，吸引外資及投信逢低回補，近日股價反轉向上。
法人指出，順達具技術、客戶關係及產能規模等優勢，站穩電源大廠主要供應商地位，已規畫2026年擴增BBU產能一倍，推估新增產能開出後將可貢獻年營收50億元，且明年非IT營收占比將提升為40%至50%。
順達持有林口A7產業專用土地成本約21.1億元，公允價值約104.1億元。其中，二期廠辦大樓開始招租，若完租將挹注全年1.3億元租金收入。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日120天以上相關認購權證靈活操作。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言