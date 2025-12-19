聽新聞
全民權證／漢唐 選價內外15%
漢唐（2404）美國地區獲利狀況優於預期。法人表示，考量公司仍為廠務端無塵室機電龍頭廠商，維持「增加持股」建議，相關權證可伺機布局。
法人表示，從漢唐今年第3季財報來看，毛利率達20.1%，表現優於預估的15.1%，顯示公司於Fab21 P2專案中，承攬範疇與位階提升、轉任管理商角色後，對整體獲利正面影響優於預期。另觀察亞翔第3季財報，獲利表現同樣優於預期，推估在全球擴產潮持續推進下，台廠赴海外建廠趨勢，除可大幅挹注漢唐營收動能，亦有助整體獲利能力提升。
權證發行商建議，看好漢唐後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數180天以上的商品介入，參與個股行情。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
