美國通膨降溫報喜！台指期夜盤飆漲逾200點 法人這麼說

美國11月消費者物價指數（CPI）最新公布為年增2.7%，低於市場預期的3.1%，因通膨暫無明顯回溫跡象，成為支撐年終行情的重要關鍵。台指期夜盤18日率先押注通膨降溫，以27,590點開低走高，盤中走勢呈現緩步墊高格局；截至晚間10點左右，台指期夜盤報27,832點、漲234點、漲幅0.8%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至27,856點後，多頭力道上半場暫持續上攻。

綜合元富、永豐期貨表示，市場聚焦美國11月消費者物價指數（CPI）公布結果，該數據為聯準會12月利率決策後，最受關注的關鍵經濟指標。由於CPI為衡量通膨壓力的核心數據，其變化將直接牽動聯準會降息節奏，影響後續是否加速、延後甚至暫停寬鬆政策。

法人表示，市場資金並未全面撤離，顯示市場結構已從「聽到風聲就全面定價成趨勢反轉」的階段，進入更理性區分事件影響層級的狀態；而11月CPI表現可望支撐今年「年終結算行情」，因此在通膨風險暫緩、市場情緒轉向樂觀下，建議應把握這波趨勢，但仍須留意年終流動性降低可能帶來的突發性波動，嚴格執行停損。

此外，永豐期貨補充，市場再度傳出甲骨文融資可能不順的消息，表面上被解讀為AI資本支出可能降溫的雜音，不過甲骨文的個案本質仍偏向資金調度與財務安排層面，並非雲端與AI需求本身出現反轉，而從大型雲端服務商的資本支出規模、企業端AI導入速度以及高階算力需求來看。

事實上，中長期基本面並沒有被破壞，真正受影響的仍是短線風險偏好與情緒面。現在市場最大的敵人不是基本面，而是來自美股與指數期貨盤中波動所放大的不確定感，只要美股不再持續製造驚嚇，台股回到以產業趨勢與獲利能見度定價的機率仍然偏高。