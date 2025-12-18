聽新聞
期貨商論壇／精測期 吃 AI 紅利
精測（6510）受惠資料中心、邊緣運算、雲端服務等應用帶動AI 需求爆發，GPU、HPC晶片出貨量激增也加速先進封裝的採用，帶動半導體先進製程需求。因近期股價走勢強勁，昨（18）日公告11月獲利9,800萬元，年減16%，每股純益2.97元。
精測主要業務聚焦在半導體測試介面解決方案，涵蓋晶圓測試、成晶圓測試及封裝測試，產品包括探針卡、探針卡專用印刷電路板、探針頭、IC測試載板。
因先進製程節點持續縮小至2奈米以下，電晶體數量等比增加，高溫、大電流問題也開始浮現，測試精度與散熱需求同步提升，測試介面需應對高頻寬、大電流與高密度挑戰，傳統測試設備已難滿足。
受益於AI與HPC晶片需求爆發，精測透過技術創新搶攻高階探針卡市場。
精測11月合併營收3.99億元，雖月減1.9%，年減11.9%，但主要是年末傳統季節性因素及客戶備貨調整影響；前11月合併營收仍年增40%，達44.15億元。公司預期今年全年營收仍可達成雙位數成長目標。（台新期貨提供）
