期貨商論壇／欣興期 保守看待

欣興（3037）為全球最大IC載板供應商、全球第二大印刷電路板（PCB）供應商，11月營收115.41億元，月增1.9%、年增20.4%，改寫近36個月新高，建議短期先暫以震盪拉回格局看待，待回調整理告一段落後，再擇機布局。

展望第4季，欣興在規模經濟效益下，購料較同業具有相對優勢，有機會爭取客戶轉單，整體營運有望維持逐季成長趨勢。欣興配合客戶未來產品規劃提前建置產能，有望帶動高階產品組合提升。

HDI方面，GPU主板量產難度較高，設計為五階以上，且單位面積較大，公司持續面臨良率瓶頸，嘗試增加設備調整製程，需經歷學習曲線逐季上升，未來有望逐季改善。隨著高階載板出貨逐季增量，有利於產品組合進一步優化，整體營運朝正向發展。

欣興期貨自4月上旬跌深反彈後，逐步展開中長期多頭走勢，整體結構呈現低點逐步墊高、高點同步上移的多頭型態。

然而，指數於11日創下歷史新點後，短線漲幅過大，引發獲利了結賣壓，隨後出現連續七日黑K帶動盤勢拉回整理。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）