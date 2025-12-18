快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／欣興期 保守看待

經濟日報／ 記者崔馨方整理
欣興董事長曾子章。記者曾吉松／攝影
欣興董事長曾子章。記者曾吉松／攝影

欣興（3037）為全球最大IC載板供應商、全球第二大印刷電路板（PCB）供應商，11月營收115.41億元，月增1.9%、年增20.4%，改寫近36個月新高，建議短期先暫以震盪拉回格局看待，待回調整理告一段落後，再擇機布局。

展望第4季，欣興在規模經濟效益下，購料較同業具有相對優勢，有機會爭取客戶轉單，整體營運有望維持逐季成長趨勢。欣興配合客戶未來產品規劃提前建置產能，有望帶動高階產品組合提升。

HDI方面，GPU主板量產難度較高，設計為五階以上，且單位面積較大，公司持續面臨良率瓶頸，嘗試增加設備調整製程，需經歷學習曲線逐季上升，未來有望逐季改善。隨著高階載板出貨逐季增量，有利於產品組合進一步優化，整體營運朝正向發展。

欣興期貨自4月上旬跌深反彈後，逐步展開中長期多頭走勢，整體結構呈現低點逐步墊高、高點同步上移的多頭型態。

然而，指數於11日創下歷史新點後，短線漲幅過大，引發獲利了結賣壓，隨後出現連續七日黑K帶動盤勢拉回整理。（國票期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

欣興 期貨交易

延伸閱讀

大陸國產GPU加快衝刺IPO 仍需進一步提高收入、市佔率

聯電參與欣興現增

聯電砸7億元參與欣興增資 每股116元、持股約13%

欣興資本支出增至254億

相關新聞

聯發科、金像電 四檔夯

台股昨（18）日回測季線有守，盤面題材股良性輪動，聯發科（2454）、金像電（2368）等兩檔中大型電子股相對強勢，後市...

緯穎、鴻海 押逾四個月

隨市場進入年底作帳與明年展望釋出時期，具體質與動能的個股吸引資金聚焦，成為盤面亮點。法人點名後市有望續強的績優股，緯穎（...

全民權證／漢唐 選價內外15%

漢唐（2404）美國地區獲利狀況優於預期。法人表示，考量公司仍為廠務端無塵室機電龍頭廠商，維持「增加持股」建議，相關權證...

全民權證／滬深2X 兩檔火熱

新一波資金潮將陸續湧進，使得市場對於陸股後市展望正向樂觀。看多陸股後市的投資人，可透過相關ETF、例如元大滬深300正2...

全民權證／順達 瞄準逾120天

順達（3211）受惠電池備援電力模組（BBU）規格提升、滲透率仍有成長空間，加上業外受惠租金及潛在不動產處分收益，吸引外...

最牛一輪／旺宏利多 台新55鼓掌

旺宏（2337）受惠資料中心對NOR Flash需求明顯升溫，嵌入式eMMC供不應求，已陸續調整售價，帶動平均售價與毛利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。